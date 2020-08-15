В Кабуле неизвестные напали на переговорщицу от властей Афганистана

ТАСС, 15 августа. Неизвестные напали в Кабуле на правозащитницу и члена переговорной группы правительства Афганистана Фавзию Куфи, она получила ранения. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти.

По их данным, правоохранительные органы расценивают произошедшее как покушение на убийство.

Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил нападение. "Я решительно осуждаю покушение на Фавзию Куфи и призываю власти разыскать и задержать виновных, а также выяснить возможный мотив нападения", - написал он в Twitter.

Ранее афганская телерадиовещательная компания RTA со ссылкой на источники сообщила, что переговоры о восстановлении мира в Афганистане между представителями правительства страны с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) начнутся 16 августа. В пятницу власти Афганистана начали процесс освобождения из тюрем последней группы из 400 талибов.

29 февраля в катарской столице было подписано мирное соглашение между США и движением "Талибан". Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников радикального движения и до тысячи человек, удерживаемых талибами.