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Восемь человек пострадали в столкновении пяти автомобилей в Смоленской области

Движение на 201-м км трассы М-1 "Беларусь" в Вяземском районе затруднено

ТАСС, 15 августа. Пять автомобилей, в том числе пассажирский микроавтобус, столкнулись на 201-м км трассы М-1 "Беларусь" в Вяземском районе Смоленской области. Пострадали восемь пассажиров микроавтобуса, сообщила в субботу ТАСС замначальника пресс-службы УМВД по региону Наталия Ивако.

"ДТП произошло сегодня около 12 часов на повороте в Вяземском районе, на 201-м км трассы М-1 "Беларусь". Столкнулись грузовик, микроавтобус Mercedes Sprinter и три легковых автомобиля - ВАЗ 2107, SangYong и BMW. Пострадали восемь человек из рейсового микроавтобуса, их увезла скорая помощь, всего в нем находилось 18 человек", - сообщила собеседница агентства.

На месте работают сотрудники полиции и МЧС, движение на трассе затруднено, его регулируют сотрудники ГИБДД.

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