Самолет Санкт-Петербург - Анталья вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Анталью, вернулся в аэропорт вылета Пулково из-за срабатывания датчика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия", которая выполняет этот рейс.

"Самолет рейса Санкт-Петербург - Анталья был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине в связи со срабатыванием одного из датчиков. На данный момент происходит высадка пассажиров в здание терминала. Рейс будет выполнен сегодня на резервном воздушном судне после 19:00 мск", - говорится в сообщении.

Пассажирам, согласно стандартам авиакомпании и Федеральным авиационным правилам, предоставят напитки и горячее питание.