{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет Санкт-Петербург - Анталья вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика

Рейс будет выполнен на резервном самолете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Анталью, вернулся в аэропорт вылета Пулково из-за срабатывания датчика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия", которая выполняет этот рейс.

"Самолет рейса Санкт-Петербург - Анталья был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине в связи со срабатыванием одного из датчиков. На данный момент происходит высадка пассажиров в здание терминала. Рейс будет выполнен сегодня на резервном воздушном судне после 19:00 мск", - говорится в сообщении.

Пассажирам, согласно стандартам авиакомпании и Федеральным авиационным правилам, предоставят напитки и горячее питание.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Спасатели в Абхазии обнаружили тело туристки из Петербурга
Ранее она упала в реку в Гудаутском районе
Читать полностью