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СМИ: 16 человек пострадали в результате урагана на юге Бразилии

Двое находятся в тяжелом состоянии, передает портал G1

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 830 человек остались без крова в результате удара стихии в южном бразильском штате Санта-Катарина. Об этом сообщил в субботу портал G1 со ссылкой на местные власти.

По информации спасательных служб, 16 человек получили травмы, двое находятся в тяжелом состоянии. Ураганным ветром, порывы которого превышали 27,7 м/с, и градом разрушено 127 домов, повреждено 55 зданий государственных, региональных и муниципальных учреждений в 22 муниципалитетах, преимущественно на западе и севере штата.

Во время удара стихии, бушевавшей с вечера пятницы до утра субботы, на территории региона зарегистрированы два торнадо. Во многих местах падения деревьев привели к перекрытию дорог и обрыву линий электропередач, уточняет портал. В июне на регион дважды обрушивались природные бедствия. 10 июня торнадо повредил около 300 домов в западной части штата, 13 жителям потребовалась медицинская помощь. Затем, в конце месяца, на штат обрушился циклон, приведший к многочисленным разрушениям и гибели четырех человек. В начале июля обильные осадки на юге региона привели к образованию паводков в 230 муниципалитетах, ущерб от которых превысил 500 млн реалов (свыше $90 млн).

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