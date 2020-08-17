Адвокат: Ефремов предлагал материальную компенсацию гражданской жене погибшего в ДТП

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов предлагал гражданской жене погибшего в ДТП Ирине Стерховой компенсацию, однако та отказалась. Об этом в суде заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

"Сразу после автоаварии Ефремов, как добрый человек, предлагал ей компенсацию. Хотя я его отговаривал от этого. Но она хотела больше - 5 млн рублей",- сказал адвокат. Он также рассказал, что Стерхова за длительное время их отношений не прописала гражданского мужа в Москве. "Он из Рязанской области, а она - из Московской. И она за более чем 20 лет не прописала его у себя, зная, что пенсия в ее регионе почти в два раза больше", - сказал он.

Также Пашаев подчеркнул, что по этому делу никто не имеет морального права называться потерпевшим. "Есть моральные потерпевшие и процессуальные. Здесь есть только процессуальные потерпевшие. Смотрите, Захаров еще в морге больницы, а они не нашли времени приехать к нему. Зато находили время выступать на телеканалах", - отметил Пашаев.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

Ранее суд отказал Стерховой в признании ее потерпевшей, это решение обжаловано.