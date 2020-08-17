В Сиэтле задержаны 18 участников беспорядков

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов американского Сиэтла (штат Вашингтон) задержали 18 участников беспорядков, произошедших в городе в ночь на понедельник, несколько полицейских пострадали. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте полицейского управления города.

"Несколько полицейских были ранены, 18 человек задержаны ночью в воскресенье (утро понедельника мск), когда демонстрация против профсоюза полицейских переросла в беспорядки", - информировали органы правопорядка.

По их данным, в демонстрации участвовали около ста человек, которые двинулись маршем к зданию профсоюза полицейских Сиэтла. Ближе к полуночи протестующие развели костер и попытались разбить стекла патрульной машины. В стражей порядка, прибывших на место происшествия, полетели камни, бутылки и снаряды с воспламеняющимся веществом. Полицейские в ответ были вынуждены применить спецсредства подавления беспорядков, включая слезоточивый газ, в результате чего оттеснили толпу.

Власти Сиэтла уже подвергались критике со стороны федерального правительства за неспособность справиться с беспорядками. В июне протестующие заняли на несколько недель один из районов города, фактически ограничив допуск туда экстренных служб. Контроль над ним городских властей был восстановлен только 1 июля.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.