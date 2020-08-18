В Новосибирской области депутат украл ювелирные камни на 1,2 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Депутата Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района обвиняют в хищении ювелирных камней на 1,2 млн рублей, говорится в сообщении Западно-сибирского транспортного СК.

"На основании предоставленной обвиняемым доверенности сотрудниками таможенного поста, введенными действиями обвиняемого в заблуждение, было выдано имущество потерпевшего в виде искусственно выращенных камней используемых для производства ювелирных изделий. Похищенным имуществом обвиняемый распорядился по своему усмотрению в личных корыстных интересах. Материальный ущерб причиненный потерпевшему от преступных действий обвиняемого составил 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в марте 2019 года. Обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана) предстанет перед судом. Своей вины он не признал.