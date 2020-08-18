Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Четыре человека госпитализированы после ДТП с участием маршрутки в Волгограде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону во вторник.

"По предварительной информации, в 11:20 на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Toyota, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с маршруткой. В результате ДТП три человека из маршрутного такси и 15-летний пассажир Toyota госпитализированы", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели, медики, а также сотрудники ГАИ.