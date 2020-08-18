В Нижнем Новгороде автобус врезался в остановку

ТАСС, 18 августа. Автобус ПАЗ врезался в остановку общественного транспорта в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В результате столкновения павильон упал на двух пешеходов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на ул. Заслонова около 12:50 мск.

"По предварительным данным, водитель, управляя автобусом ПАЗ (маршрут № 315), совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате остановочный павильон упал на пешеходов, стоящих на остановке. Получили травмы женщина и 14-летняя девочка, обе доставлены в больницу", - отметили в пресс-службе.