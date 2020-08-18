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В Пензе задержали хакеров, продававших пароли от YouTube-каналов

Шестерых молодых людей отпустили под подписку о невыезде

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полиция совместно с ФСБ и Росгвардией задержала в Пензе шестерых хакеров, которые создали программу, ворующую пароли от YouTube-каналов, и продавали эти данные в сети. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Располагая этими сведениями, участники криминальной схемы получали доступ к каналам пользователей на видеохостинге и создавали новые логины и пароли, тем самым лишая владельцев возможности совершать с ними какие-либо действия. Затем через теневые интернет-площадки подозреваемые продавали заинтересованным лицам информацию, позволяющую управлять этими каналами. За одну такую операцию злоумышленники получали в среднем $300", - сказала Волк.

Задержания проходили в рамках уже возбужденного полицией в Пензенской области уголовного дела о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Все задержанные, возраст которых от 17 до 20 лет, отпущены под подписку о невыезде.

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