Глава энергетической компании пойдет под суд за неуплату налогов на 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бенефициар энергетической компании Константин Пономарев пойдет под суд за неуплату налогов на более 6,5 млрд рублей и покушение на мошенничество на 5,5 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя Константина Пономарева. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.

Следствие считает, что в 2011 году в Москве бенефициарный владелец и гендиректор ООО "Системы автономного энергоснабжения" Пономарев уклонился от уплаты НДС в размере 2,2 млрд рублей, а также налога на прибыль организаций в размере 4,3 млрд рублей. Также он уклонился от уплаты налога на свои доходы как физического лица на 3,3 млрд рублей.

Кроме того, Пономарев с использованием подконтрольного ему ООО "Стар энергии" пытался похитить 5,5 млрд рублей у ПАО "Кубаньэнерго", однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Расследование в отношении соучастников Пономарева продолжается.