СК возбудил дело из-за видео, в котором мужчина держал двухмесячную дочь вниз головой

СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в связи с жестоким обращением с младенцем в Сочи, сообщило следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю во вторник.

В субботу в соцсетях появился видеоролик, где мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу вниз головой младенца. Затем он перебрасывает малыша из одной руки в другую, демонстрируя ребенка на камеру. По данному факту была организована доследственная проверка.

"По инициативе следственного управления уголовное дело, возбужденное по указанному факту органами полиции по ч. 1 ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), передано надзорным ведомством в следственный отдел по Хостинскому району города Сочи СК РФ по краю", - говорится в сообщении.

По данным следствия, семья в течение трех недель - с 24 июня по 14 августа - жила в Сочи и на территории Ажекского экопарка. Однако родители не создали необходимых условий для своей двухмесячной дочери, из-за чего ребенок заболел. Сейчас девочка находится в больнице под присмотром врачей, ее жизни ничто не угрожает.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. "Во взаимодействии с органами прокуратуры, опеки и попечительства изучаются условия жизни и воспитания малолетней, а также решается вопрос о возможности изъятия ребенка из семьи. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в краевом управлении СКР", - добавили в пресс-службе.

В понедельник в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой сообщили ТАСС, что бабушка и дедушка младенца готовы оформить предварительную опеку.