У самого крупного неплательщика налогов в России арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Следствием наложен арест на имущество, в том числе дизельные станции, бенефициара энергетической компании "Системы автономного энергоснабжения" Константина Пономарева на 36 млрд рублей. Как сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ, Пономарев является самым крупным неплательщиком налогов в России.

"В рамках расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора и гражданских исков потерпевших наложен арест на денежные средства и векселя, объекты движимого и недвижимого имущества Пономарева, в том числе на 71 дизельную электростанцию, на общую сумму более 36 млрд рублей. Необходимо отметить, что Пономарев является самым крупным неплательщиком НДФЛ по России", - отметили в СК.

По данным следствия, Пономарев не уплатил налоги на 9,7 млрд рублей с дохода в 25 млрд рублей. "Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, Пономарев в 2014-2015 годах инициировал рассмотрение в суде уголовных дел частного обвинения - о клевете. Суды, будучи введенными в заблуждение, в мотивировочной части приговоров дали оценку, в том числе по вопросам налогообложения доходов Пономарева и подконтрольных ему компаний в связи с получением денежных средств от крупной компании, сделав выводы о якобы соблюдении ими налогового законодательства", - сообщили в СК. Эти приговоры судов он использовал для отмены постановления о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, а также для прекращения налоговых проверок. После того, как данные факты выявились, Пономарев был привлечен к уголовной ответственности и осужден за заведомо ложный донос. После отмены приговоров судов вновь было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, в 2014 году от лица подконтрольной компании Пономарев передал свои дизельные электростанции для электроснабжения потребителей. Затем он попытался похитить с госпредприятия ПАО "Кубаньэнерго" деньги за их аренду в сумме более 5,4 млрд рублей, однако противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело передано в суд. Вину он не признал.