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Шестеро, в том числе ребенок, пострадали в аварии маршрутки и легковушки в Астрахани

На месте работают сотрудники полиции и врачи

АСТРАХАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Астрахани, пострадали шесть человек, в том числе 4-летний ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону во вторник.

"Сегодня вечером в Кировском районе Астрахани на пересечении улиц Красная Набережная и Калинина водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь со стороны ул. Свердлова, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с микроавтобусом (маршрутное такси, в салоне находились 10 пассажиров). Предварительно установлено, что в результате ДТП пострадали шесть человек - пассажиры общественного транспорта. В их числе ребенок 2016 г. р.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также повредились шесть автомобилей. "От удара микроавтобус отбросило на стоящие автомобили Nissan March и Mercedes E180. После этого автомобиль Mercedes E180 по инерции наехал на минивэн Mercedes Viano, который впоследствии наехал на автомобиль Renault Duster", - уточнили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники полиции и врачи.

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РоссияАстраханская область
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