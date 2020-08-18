В Нижнем Новгороде пострадавшая при падении остановки находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 18 августа. Девочка, пострадавшая в Нижнем Новгороде при падении остановочного павильона, в который врезался автобус, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

"Девочка 14 лет была оперативно эвакуирована в детскую областную клиническую больницу. Проводится комплекс диагностических процедур. Состояние пострадавшей стабильно тяжелое", - написал он.

По его словам, вторую пострадавшую, маму девочки, госпитализировали в состоянии средней тяжести. "Прогноз по обеим пострадавшим положительный", - отметил замгубернатора.

Днем во вторник на улице Заслонова в Нижнем Новгороде пассажирский автобус врезался в остановочный павильон, который упал на двух пешеходов, женщину и ребенка. Пострадавших госпитализировали. Следователи регионального управления СК начали доследственную проверку. Проверку проводит также прокуратура Нижегородской области.