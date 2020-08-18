Фигуранты дела объединения "Сайентологическая церковь Петербурга" не признали вину в суде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Суд начал рассматривать по существу уголовное дело об организации экстремистского сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег в отношении членов объединения "Сайентологическая церковь Петербурга". Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, фигуранты свою вину не признали.

"На сегодняшнем судебном заседании огласили обвинительное заключение. После чего фигуранты высказали свое отношение к нему. В чем их обвиняют, им непонятно. Вину они не признают", - говорится в сообщении.