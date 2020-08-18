Фигуранты дела объединения "Сайентологическая церковь Петербурга" не признали вину в суде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Суд начал рассматривать по существу уголовное дело об организации экстремистского сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег в отношении членов объединения "Сайентологическая церковь Петербурга". Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, фигуранты свою вину не признали.
"На сегодняшнем судебном заседании огласили обвинительное заключение. После чего фигуранты высказали свое отношение к нему. В чем их обвиняют, им непонятно. Вину они не признают", - говорится в сообщении.
На скамье подсудимых оказались лидер объединения Иван Мацицкий, замначальника службы безопасности Констанция Есаулкова, ее начальница Анастасия Терентьева, исполнительный директор Галина Шуринова, а также главный бухгалтер Сахиб Алиев.
На следующем заседании суд приступит к допросу свидетелей. Ожидается много иностранцев, добавили в пресс-службе.
Дело сайентологов
Члены объединения "Сайентологическая церковь Петербурга" обвиняются в незаконном проведении платных курсов и программ без соответствующей регистрации, доход от которых оценивается более чем в 276 млн рублей, а также в организации экстремистского сообщества и возбуждении ненависти. Весной прошлого года сообщалось, что следователи УФСБ по Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело о легализации 17 млн рублей из 140 миллионов, полученных преступным путем, в отношении руководства религиозной группы "Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга".
Сайентология - религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть сайентологических материалов признана экстремистской и занесена в соответствующий федеральный список. Их производство и хранение в целях массового распространения на территории РФ является незаконным.