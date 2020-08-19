Эксперт: автотехническая экспертиза по делу Ефремова была проведена не в полном объеме

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Автотехническая экспертиза по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова была проведена не в полном объеме в силу недостаточной материально-технической базы экспертов МВД. Об этом заявил независимый специалист Юрий Фиалко, приглашенный в суд адвокатами актера в качестве свидетеля защиты.

"Экспертиза, проведенная специалистами МВД по делу Ефремова, в целом была сделана грамотно, а выводы, содержащиеся в ней, обоснованы. Но, с моей точки зрения, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования джипа Ефремова", - сказал эксперт.

По его словам, работа электротехнического оборудования внедорожника могла повлиять на обстоятельства ДТП, так как из-за его неисправности машину могло занести, она могла внезапно и неконтролируемо ускориться. "Машина у обвиняемого американская. Американцы любят пичкать автомобили электроникой для комфорта. Поэтому надо было с помощью современного оборудования проверить кто, где и когда вел техническое обслуживание этого джипа, кто его ремонтировал и где. Другое дело, что у ЭКЦ МВД, вероятно, нет таких возможностей. По-хорошему, официальный дилер мог бы оказать помощь в проведении такого исследования", - сказал специалист.

Другой эксперт, допрошенный ранее в качестве свидетеля обвинения, подтвердил, что машина Ефремова до столкновения была технически исправна, как и автомобиль погибшего.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.