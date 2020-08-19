Заседание суда по делу Ефремова продолжится 20 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пресненский суд продолжит рассматривать уголовное дело актера Михаила Ефремова 20 августа.

"Заседание суда продолжится в 12:30 мск 20 августа. Рассчитываю, что сторона защиты закончит предоставлять доказательства", - сказала судья Елена Абрамова, передает корреспондент ТАСС.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от пяти до 12 лет колонии.