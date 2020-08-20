Неизвестный поджег дверь здания Думы Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Неизвестный мужчина поджег дверь здания Думы Астраханской области, однако огонь перекинулся на него самого. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в четверг.

"Мужчина хотел поджечь дверь (здания думы), но по неосторожности поджег и себя", - сказал собеседник агентства. Мужчина не пострадал, сгорела лишь часть его одежды.

Администрация губернатора и Дума Астраханской области (находятся в одном здании с отдельными входами) продолжают работать в штатном режиме. Сотрудник администрации подтвердил ТАСС факт происшествия. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.