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Неизвестный поджег дверь здания Думы Астраханской области

По информации источника ТАСС, огонь перекинулся на одежду поджигателя

АСТРАХАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Неизвестный мужчина поджег дверь здания Думы Астраханской области, однако огонь перекинулся на него самого. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в четверг.

"Мужчина хотел поджечь дверь (здания думы), но по неосторожности поджег и себя", - сказал собеседник агентства. Мужчина не пострадал, сгорела лишь часть его одежды.

Администрация губернатора и Дума Астраханской области (находятся в одном здании с отдельными входами) продолжают работать в штатном режиме. Сотрудник администрации подтвердил ТАСС факт происшествия. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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