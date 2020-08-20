Источник: в Хакасии вертолет при посадке повредил стойку шасси

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вертолет авиакомпании "Аэро-Кузбас" в районе реки Еринат в Хакасии при посадке повредил стойку шасси, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"Около 16:00 мск в районе реки Еринат в Хакасии при посадке вертолета Ми-8 авиакомпании "Аэро-Кузбас", произошло повреждение стойки шасси. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Вертолет летел из Таштагола в Кемерово, на его борту находились 17 человек, включая четверых членов экипажа. Устанавливаются причины произошедшего.

В региональном главке МЧС агентству подтвердили факт аварийной посадки и отсутствие пострадавших.