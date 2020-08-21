В Москве изъяли оборудование из клиники, где пациентам ставили диагноз "нарушение в чакре"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Росздравнадзор изъял медицинское оборудование из клиники, где пациентам ставили диагноз "нарушение в чакре". Рассматривается возможность привлечения организации к административной ответственности за безлицензионное осуществление медицинской деятельности, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

"В территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области поступили сведения о некачественном оказании медицинской помощи в столичной частной клинике. <...> Возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках административного расследования проведен осмотр места осуществления деятельности. В целях предупреждения нанесения вреда жизни и здоровью граждан из клиники изъяты медицинские изделия", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что административное расследование продолжается. Все материалы расследования будут направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество".

"Специалист территориального органа в рамках контрольной закупки под видом пациента обратился в ООО "Центр Елисеевой" с жалобами на плохое самочувствие. По итогам диагностических мероприятий поставлен диагноз "паразитарная инвазия". Также сотрудник частной клиники по итогам диагностических мероприятий с применением специального оборудования поставил диагноз "нарушение в чакре 3 и чакре 5". Сразу после контрольной закупки специалист территориального органа обратился в государственную медицинскую организацию, где диагноз "паразитарная инвазия" не подтвердился", - сказали в пресс-службе.