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Взрыв газа в жилом доме в Ярославле
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Перекрытия разрушены в результате взрыва дома в Ярославле

Как сообщил мэр города, в ближайшее время будет создан оперативный штаб

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мэр Ярославля Владимир Волков подтвердил ТАСС, что в результате взрыва в жилом доме в Ярославле разрушены перекрытия.

"[Оперативный] штаб будет создан в ближайшее время. [Взрывом] разрушены перекрытия", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

В ЕДДС города ТАСС в свою очередь сообщили, что причиной ЧП стал взрыв газа.

Как сообщил источник в экстренных службах, минимум восемь квартир повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле. "Минимум восемь квартир [повреждены]", - сказал собеседник агентства. 

Он добавил, что сотрудниками МЧС с верхних этажей проводится эвакуация людей по лестницам. 

По данным источника, утечка газа рассматривается как основная версия. "Среди других причин - неисправность газового оборудования или небрежное обращение с ним", - сказал источник. Сейчас на месте происшествия работают представители оперативных служб. Ведется разбор завалов, в первую очередь их проверяют на наличие под ними пострадавших.

По данным "Дом.минжкх", панельный жилой дом в 10 этажей построен в 1992 году. В доме 120 жилых помещений. Дом находится под управлением УК "Управдом Дзержинского района" с 25 декабря 2007 года. Дом не признан аварийным, газоснабжение центральное.

В пресс-службе МЧС сообщили, что взрыв произошел в жилом 10-этажном многоквартирном доме на улице Батова. В экстренных службах уточнили, что газ взорвался в квартире на четвертом этаже. В ЕДДС ТАСС сообщили, что причиной стал взрыв газа, мэр города подтвердил, что произошло разрушение перекрытий.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате взрыва газа один человек погиб и трое пострадали.

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РоссияЯрославская областьВзрыв газа в жилом доме в Ярославле
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле
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