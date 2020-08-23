Тауэрский мост в Лондоне застрял на 1,5 часа при разведении

ТАСС, 23 августа. Автомобильное движение по Тауэрскому мосту в Лондоне было в субботу приостановлено на несколько часов из-за поломки подъемного механизма. Об этом сообщила газета The Guardian.

Как пишет издание, вечером при разведении моста для пропуска судов по Темзе механизм заклинило, и крылья моста застряли под разными углами.

"Тауэрский мост в настоящее время закрыт для пешеходов и транспорта из-за технической неисправности. Специалисты усиленно работают, чтобы наладить работу моста", - сообщила лондонская полиция на странице в Twitter. Спустя полтора часа она уведомила, что мост открыли, но только для пешеходов. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты проезда.

Разводной мост над Темзой был торжественно открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским, впоследствии ставшим королем Эдуардом VII, и его супругой Александрой. В июне 2019 года отмечался 125-летний юбилей моста, ставшего одной из визитных карточек британской столицы

Лишь за первый год с момента введения в строй мост разводился около 6 тыс. раз, поэтому для людей были возведены галереи, чтобы пересекать Темзу, не теряя времени. В наши дни, с учетом уменьшения объемов судоходства, мост разводится намного реже - около 850 раз в год. Делается это исключительно по запросу владельцев крупноразмерных судов, сделанному за 24 часа.