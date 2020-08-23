В Крыму увеличили группировку по поиску пропавшей 16-летней девушки из Башкирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Группировка по поиску 16-летней девушки из Башкирии, пропавшей в пятницу в Крыму, составляет более 100 человек, радиус поисков - более 20 км, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее в воскресенье региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева сообщала ТАСС, что в поисках на 11:00 мск участвовало более 50 человек, площадь поиска составляла 10 кв. км. "В поисковых мероприятиях задействовано более 100 человек из числа сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Радиус поисков от места пропажи школьницы составляет порядка 20 км - отрабатывается пляжная линия, туристический сектор", - говорится в сообщении. Отрабатывается возможный маршрут передвижения девушки в направлении Балаклавы, Симферополя, Евпатории, Феодосии, Коктебеля. Изучается круг новых знакомств, детально устанавливаются обстоятельства пребывания на курорте.

Ранее следователи крымского управления СК возбудили уголовное дело в связи с исчезновением девушки.

По информации пресс-службы, дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Предварительно установлено, что днем 21 августа девушка ушла из гостевого дома города Саки, где отдыхала с бабушкой. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.