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В Крыму для поисков 16-летней девушки из Башкирии задействовали беспилотники

Девушка ушла днем 21 августа из гостевого дома города Саки, где отдыхала с бабушкой, с тех пор ее местонахождение неизвестно

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Более 50 человек принимают участие в поисках пропавшей накануне в Крыму 16-летней девушки из Башкирии, в воздух подняты беспилотные летательные аппараты, сообщила ТАСС в воскресенье региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.

"Сейчас поиск ведут более 50 человек волонтеров, а также представители правоохранительных органов и представители всероссийского студенческого корпуса спасателей. Привлечены беспилотники", - сообщила Кропачева. По ее словам, зона поисков составляет около 10 кв. км, в основном в городской черте и в окрестностях города Саки. Водолазы и кинологи не привлекаются.

Накануне следователи крымского управления СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") в связи с исчезновением в пятницу 16-летней девушки из Башкирии. Предварительно установлено, что днем 21 августа девушка ушла из гостевого дома города Саки, где отдыхала с бабушкой, ее местонахождение до сих пор неизвестно.

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