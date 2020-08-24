Полицейские в США выстрелили несколько раз в спину афроамериканцу

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Полицейские в городе Кеноше (штат Висконсин) при задержании выстрелили несколько раз в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Как отметила газета Kenosha News, тот был немедленно доставлен в госпиталь Милуоки (крупнейшего города штата), его состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, когда Блейк, по данным издания, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Отмечается, что сперва сотрудники полиции использовали против него электрошокер. Газета также опубликовала снятый очевидцем видеоролик, на котором видно, как полицейские стреляют в спину афроамериканцу в тот момент, когда он пытается сесть внутрь внедорожника серого цвета.

Согласно Kenosha News, Блейк был безоружен. Причины, по которым правоохранители открыли огонь по нему, пока неизвестны. Издание подчеркнуло, что полицейские не имели при себе нательных камер, что усложнит уже начатое расследование инцидента. На время разбирательства правоохранители, участвовавшие в задержании Блейка, отправлены в административный отпуск.

В свою очередь газета Milwaukee Journal Sentinel сообщила, что вечером в воскресенье несколько сотен человек вышли на улицы Кеноши после распространения видеоролика со стрельбой в социальных сетях. Протестующие требуют привлечь полицейских к ответственности. В ходе стихийного митинга было повреждено несколько автомобилей сотрудников правоохранительных органов, разбиты окна в здании местной администрации, пострадал один из стражей порядка. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, в городе объявлен комендантский час.

Действия правоохранительных органов находятся под пристальным вниманием общественности в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте (штат Миннеаполис). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.

Смерть Флойда спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей стране. На этом фоне президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о реформе полиции. Документ обязывает принять более строгие правила применения силы стражами порядка.