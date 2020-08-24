На Украине заявили, что радикалы напали на оппозиционного депутата и журналистов в Одессе

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Представители праворадикальной организации "Национальный корпус" в Одессе напали на депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Татьяну Плачкову и на журналистов съемочной группы телеканала ZIK. Об этом сообщили в пресс-службе ОПЗЖ.

"Произошедшее сегодня в Одессе в День независимости Украины нападение "Национального корпуса" на депутата от ОПЗЖ Татьяну Плачкову, а также на депутатов одесского городского совета Богдана Гиганова и Лилию Леонидову и журналистов телеканала "Зик" свидетельствует о полной безнаказанности национал-радикалов", - говорится в сообщении.

Нападавшие, добавили в ОПЗЖ, "препятствовали законной деятельности указанных лиц, нарушали общественный порядок и применяли силу к окружающим при полном попустительстве сотрудников правоохранительных органов".

Партия считает действия радикалов "местью депутату Татьяне Плачковой за ее принципиальную позицию и критику власти, которая на протяжении года не способна убрать с одесского пляжа затонувший танкер "Делфи". "Это нападение происходило под прикрытием "Муниципальной стражи", контролируемой мэром Одессы Геннадием Трухановым и силами "Национального корпуса", - пояснили в ОПЗЖ.

Кроме того, как полагают в оппозиционной партии, этот инцидент "является очередным подтверждением неспособности президента Владимира Зеленского и его окружения "обеспечить безопасность граждан, правопорядок на улицах даже во время главного государственного праздника - Дня независимости Украины". В ОПЗЖ призвали украинскую власть привлечь нападавших к уголовной ответственности, а также отправить в отставку мэра Одессы, который поощряет действия "фашиствующих национал-радикалов".