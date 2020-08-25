Мосгорсуд до 30 ноября продлил арест братьям Магомедовым по делу о хищениях

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 30 ноября срок ареста совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста в отношении обвиняемых, установив им срок меры пресечения до 30 ноября", - сказала собеседница агентства.

Следствие в ходатайстве обосновало продление ареста тем, что у Магомеда Магомедова имеется в наличии личный авиатранспорт, двойное гражданство, открытая виза США, активы, включая недвижимое имущество, и банковские счета за рубежом, связи в криминальной среде и диаспоре Республики Дагестан, визитные карточки, где он указан как лицо, имеющее отношение к группе компаний "Сумма", о его привлечении в 1993 году к уголовной ответственности за похищение человека. "В последующем указанные сведения не только не нашли своего объективного подтверждения в ходе производства предварительного расследования по настоящему уголовному делу, но и были опровергнуты представленными стороной защиты доказательствами, согласно которым: у моего подзащитного нет ни личного авиатранспорта, ни двойного гражданства, ни открытых виз США, последний раз на территории США Магомед Гаджиевич был практически 20 лет назад - летом 2001 года, ни упоминаемых следователем визитных карточек, ни банковских счетов, ни каких-либо активов за рубежом, включая недвижимое имущество, которое де факто или де юре принадлежало бы лично ему, напротив, все принадлежащее ему имущество и бизнес находятся на территории Российской Федерации и в настоящее время арестованы", - отметил его адвокат Михаил Ошеров. По его словам, согласно приобщенным по ходатайству стороны защиты и исследованным судом, справке из ПАО "Сбербанк" и выписке по операциям на счете компании "Порт-Петровск Лимитед", арестованы денежные средства в размере 750 млн долларов, "то есть в размере, многократно превышающем вмененный ущерб".

Тверской суд Москвы в марте 2018 года арестовал братьев Магомедовых, а также другого фигуранта дела - экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение более 11 млрд рублей по девяти эпизодам. Московскими судами наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, недвижимость и доли в уставных капиталах юридических лиц.