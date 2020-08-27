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Около 200 человек эвакуировали из-за задымления в шахте "Южная-2" на Урале

Информация о пострадавших пока не поступала, сообщил источник в экстренных службах Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Задымление зафиксировали в стволе шахты "Южная-2" в Свердловской области, эвакуированы 200 рабочих. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Задымление зафиксировано, около 200 человек эвакуированы, пока о пострадавших не поступала информация", - сказал собеседник агентства.

В ЕДДС Кушвинского городского округа ТАСС подтвердили факт задымления. "Эвакуации большой не было, работников не допустили к спуску, их всего 175 человек, причина инцидента выясняется", - сказали в ЕДДС.

Шахта "Южная-2" входит в Высокогорский горно-обогатительный комбинат - старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.

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