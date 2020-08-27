Грузовик с вахтовиками попал в ДТП на Камчатке

ТАСС, 27 августа. Грузовик с вахтовиками влетел в кювет в районе Кшукского газоконденсатного месторождения на Камчатке, есть пострадавшие, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В грузовике были сотрудники одного газодобывающего предприятия. Сколько точно, не знаю. Больше 20. Многие из них пострадали в результате аварии", - сказал собеседник агентства.

В управлении МВД по региону подтвердили ТАСС факт аварии. "Поступило сообщение о ДТП. Есть пострадавшие, количество уточняется", - сообщил собеседник агентства.

Министр спецпрограмм и по делам казачества Сергей Хабаров сообщил, что на место ДТП вылетел вертолет центра медицинских катастроф.