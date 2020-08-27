В Самаре военнослужащий осужден на 17 лет за убийство таксиста

ТАСС, 27 августа. Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил военнослужащего к 17 годам лишения свободы за убийство таксиста, сообщает Главная военная прокуратура.

"Суд признал виновным военнослужащего одной из воинских частей рядового Б., который в сентябре 2019 года, не желая расплатиться за поездку, нанес более 20 ударов ножом, руками и ногами таксисту Л., от которых тот скончался на месте преступления. После этого военнослужащий погрузил труп в автомобиль Lada Vesta, отвез его в лесополосу и спрятал, автомашину сжег", - говорится в сообщении.

Военнослужащий приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму более 1,6 млн рублей.