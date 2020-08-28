Россиянин Александр Спицын арестован в США за соучастие в мошенничестве

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Спицын арестован на этой неделе после прибытия в США по обвинению в соучастии в мошенничестве с целью легализации преступно нажитых средств. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные в базе данных суда Северного округа американского штата Джорджия.

"Спицын является гражданином России, который прибыл в Соединенные Штаты 21 августа 2020 года. Спицын неоднократно посещал США с 2017 года по нынешний день", - говорится в материалах суда.

Ответчиками также названы Игорь Жирнов и Григорий Баскаков. Федеральное бюро расследований (ФБР) США инкриминирует им и Спицыну фиктивный найм американских граждан для выполнения поручений на дому. Поручения состояли в том, чтобы получать по почте банковские чеки и обналичивать их с помощью личных банковских счетов. После этого потерпевшие отправляли наличные средства опять же по почте трем "супервайзерам". Ими, как утверждает ФБР, были Спицын, Жирнов и Баскаков.

Банки через некоторое время уведомляли потерпевших о том, что обналиченные ими чеки были подложными, и требовали возместить этим финансовым учреждениям потери. В ряде случаев такие компенсации достигали $25 тыс. По версии следствия, ответчики переводили легализованные мошенническим путем средства на счета в зарубежных банках. Чтобы не вызывать подозрений, обвиняемые ограничивали суммы перевода $9-10 тыс.

Согласно материалам, Спицын в США держал счета в банках Bank of America, Citi Bank, JP Morgan Chase, Santander Bank, TD Bank и Wells Fargo. Баскаков был взят под стражу в августе текущего года, о Жирнове таких сведений в материалах суда не представлено. Не уточняется, какое наказание грозит ответчикам в случае признания их виновными.