Движение на Каширском шоссе в Москве затруднено из-за ДТП

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Две полосы перекрыты на Каширском шоссе в Москве из-за столкновения двух машин, одна из которых перевернулась. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На Каширском шоссе в районе дома 57А произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения одна из машин перевернулась на крышу", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, один человек пострадал, он получил легкие травмы. "В настоящее время движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено, образовалась пробка в 2 км", - подчеркнул он.