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Пожарные ликвидировали открытое горение в поселке под Оренбургом

Пожар повредил 11 домов и 12 надворных построек

ТАСС, 28 августа. Крупный пожар ликвидировали в поселке Колтубановский Оренбургской области, где ранее загорелись 12 построек на площади 250 кв. метров и ввели режим ЧС. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 17:45 (15:45 мск) локализация пожара, в 18:52 (16:52 мск) ликвидация открытого горения", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1 500 кв. метров. Огонь повредил 11 домов, один из которых нежилой, и 12 надворных построек.

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