В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве десятилетней девочки

ТАСС, 29 августа. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве ранее пропавшей десятилетней жительницы Чусовского района Пермского края, им оказался подросток. Об этом в субботу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В настоящее время следствием установлен подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетней. Им оказался 16-летний житель Чусовского района, ранее судимый за преступление имущественного характера. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Вечером 27 августа в следственные органы СК РФ по Пермскому краю поступило сообщение о безвестном исчезновении 10-летней девочки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили днем 28 августа в зарослях травы на расстоянии 100-150 м от дома, где она жила.

Следователи выясняют условия ее жизни и воспитания в семье, а также причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка. Следствие также даст оценку действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.