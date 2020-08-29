Число жертв обрушения двухэтажного здания на севере Китая достигло 17

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли, 28 получили травмы в результате обрушения двухэтажного ресторана в провинции Шаньси на севере КНР. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

По данным на 18:52 по местному времени (13:52 мск), спасателям удалось извлечь из-под завалов 45 человек, семеро получили тяжелые травмы, 21 - легкие повреждения.

Обрушение двухэтажной постройки на территории уезда Сянфэнь города Линьфэнь произошло в субботу в 09:40 по местному времени (04:40 мск). Как ранее передавало Центральное телевидение Китая, инцидент произошел в банкетном зале здания. В свою очередь газета China Daily​​​​писала, что обрушился двухэтажный отель.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели, бригады скорой помощи. Поисково-спасательные работы продолжаются, в них задействовано более 700 человек. Причина инцидента устанавливается, ведется следствие.