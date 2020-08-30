Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком и легковой машиной в Тамбовской области

ТАСС, 30 августа. Грузовик МАЗ и легковая машина Toyota Corolla столкнулись утром в воскресенье на трассе Р-208 в Тамбовской области. В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС.

Авария, по данным пресс-службы, произошла около 09:10 мск в Кирсановском районе на 84-м км трассы вблизи населенного пункта Репьевка. "Произошло касательное столкновение без последующего горения грузового автомобиля МАЗ с прицепом и легкового автомобиля Toyota Corolla. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей, погибших нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Движение на автодороге не перекрыто, добавили в управлении.