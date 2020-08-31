В Чикаго произошла стрельба

ТАСС, 31 августа. По меньшей мере один человек убит, пять пострадали во результате стрельбы на юге Чикаго в воскресенье. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на полицию города.

Как передает телекомпания, инцидент произошел в первой половине дня возле кафе. Нападавший подъехал к заведению на автомобиле и открыл стрельбу по посетителям. В полиции считают, что целью стрелявшего был мужчина, который получил смертельное ранение.

По данным телекомпании, все пострадавшие госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.