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В Чикаго произошла стрельба

Один человек погиб и пятеро ранены

ТАСС, 31 августа. По меньшей мере один человек убит, пять пострадали во результате стрельбы на юге Чикаго в воскресенье. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на полицию города.

Как передает телекомпания, инцидент произошел в первой половине дня возле кафе. Нападавший подъехал к заведению на автомобиле и открыл стрельбу по посетителям. В полиции считают, что целью стрелявшего был мужчина, который получил смертельное ранение.

По данным телекомпании, все пострадавшие госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.

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