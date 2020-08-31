СМИ: в Черногории водитель врезался в толпу людей

БЕЛГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Автомобиль в черногорском городе Никшич врезался в толпу людей, празднующих победу оппозиции на выборах. Как сообщило в понедельник национальное телевидение Черногории RTCG, пострадали несколько человек, у одного тяжелые повреждения.

По данным телеканала, наезд на праздновавших в городском сквере граждан был совершен намеренно. Пострадавшим оказывается помощь. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее православная церковь и лидеры оппозиционных партий призвали своих сторонников праздновать победу в кругу семьи и не выходить на улицы, чтобы избежать обострения обстановки.