В центре Екатеринбурга загорелся хлебопекарный завод

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в одном из зданий старейшего хлебопекарного завода Свердловской области "Смак" в центре Екатеринбурга составляет 800 кв. м, произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в ГУ МЧС по региону ТАСС сообщали, что загорелось двухэтажное здание комплекса, на место выехала пожарная техника.

"Предварительная площадь пожара составляет 800 кв. м. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 100 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, до прибытия пожарных были эвакуированы 250 человек, информации о пострадавших не поступало.

Хлебокомбинат "Смак" - первый хлебопекарный завод в Свердловской области, его запустили в 1927 году, является крупнейшим хлебобулочным производством на Урале. Новый завод "Смака" строится в качестве замены старому производству, располагающемуся в центре Екатеринбурга. Землю на месте старых цехов займет жилой квартал "Екатерининский парк".

В новость внесены изменения (08:15 мск) - добавлены подробности о площади пожара и обрушении кровли.