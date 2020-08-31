Суд признал законным продление домашнего ареста лидеру движения "За новый социализм"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление срока домашнего ареста лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, который обвиняется в призывах к массовым беспорядкам. Об этом ТАСС сообщили в апелляционной инстанции.

"Мосгорсуд оставил без изменений постановление о продлении срока ареста Платошкину", - сказал собеседник агентства.

30 июля Басманный суд Москвы на три месяца продлил Платошкину срок домашнего ареста.

Ранее в отношении него Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков) и ст. 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) УК РФ. В ведомстве считают, что он распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции. Свою вину он отрицает.

Платошкин в сентябре 2019 года принимал участие от КПРФ на выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу в Хабаровском крае, но, проиграв представителю ЛДПР, в Госдуму не прошел.