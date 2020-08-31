СК возбудил дело по факту драки подростков в Новой Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту драки между подростками в Новой Москве, в результате которой один из них был госпитализирован. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")",- сообщила представитель ГСУ.

Следователи устанавливают причины драки, собирают характеризующие личности подростков материалы, а также допросят их родственников и знакомых.

В конце июля во дворе жилого дома в Новой Москве между подростками произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из них получил черепно-мозговую травму и другие повреждения и был госпитализирован. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.