Прокурор заявила, что компенсация по делу MH17 должна осуществляться по законам Украины

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 31 августа. /ТАСС/. Вопрос компенсации родственникам жертв крушения Boeing на Украине в 2014 году должен решаться по украинским законам. С таким заявлением выступила в понедельник на слушаниях прокурор Манон Риддербекс.

"Мы согласны с юридическими советниками родственников в том, что в отношении требований о компенсации применимо украинское законодательство", - сказала она, добавив, что подобная практика применялась и в ряде других аналогичных случаев.

Кроме того, прокурор подчеркнула, что согласна с советниками родственников, что "юрисдикция суда относительно требований о компенсации со стороны родственников вытекает из уголовного характера дела, и для этого не требуется отдельного решения инстанции".

В марте председательствующий по делу судья Хендрик Стейнхейс сообщил о 84 родственниках, которые хотят потребовать компенсацию. Увеличилась ли эта цифра к настоящему моменту, не уточняется.

В понедельник в судебном комплексе "Схипхол" возобновились слушания по делу MH17. Данный блок будет в основном посвящен обсуждению вопросов компенсации родственникам.