Электронную почту посольства России в Австрии взломали

ВЕНА, 1 сентября. /ТАСС/. Электронная почта российского посольства в Австрии подверглась кибератаке. Об этом сообщило во вторник российское диппредставительство.

"Вынуждены сообщить, что на основной электронный адрес посольства info.austria@mid.ru осуществляется спам-атака. Имеются также основания предполагать, что почтовый аккаунт был взломан злоумышленниками", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter посольства.

В заявлении отмечается, что в настоящий момент устанавливается источник атаки, а также ведется работа над устранением последствий. В посольстве призвали всех, кто получил письмо с указанного электронного адреса, не переходить по ссылкам и не открывать вложения в электронных письмах.