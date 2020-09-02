В Приморье пресекли контрабанду в Китай 8,5 кг корней женьшеня

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни задержали в Приморье гражданина Китая с 8,5 кг корней женьшеня, являющегося стратегически важным ресурсом, сообщает в среду пресс-служба таможни.

"Нарушитель был задержан в лесополосе в Пограничном районе Приморского края, при этом документов, подтверждающих его личность, при нем не оказалось. Среди его вещей таможенники обнаружили GPS-навигатор с отмеченными в нем треками выхода к границе, а также приборы ночного видения. В сумке китайского гражданина находились более 8,5 кг дикорастущих корней женьшеня, что является крупным размером", - говорится в сообщении.

Общая стоимость ценного ресурса составила около 14 млн рублей. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в течение нескольких суток наблюдали за нарушителем и собирали доказательства.

Корни женьшеня дикорастущего относятся к стратегически важным ресурсам, и за их контрабанду в данном случае предусмотрена уголовная ответственность по части 3 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Покушение на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере").

Корни женьшеня дикорастущего настоящего (Panax Ginseng) относятся к видам дикой флоры, занесены в Красную книгу России и Красную книгу Приморского края. Произрастает главным образом на юге Дальнего Востока. Численность в дикой природе - около 20-100 тыс. растений, теперь его в основном выращивают на специальных фермах. Корни и побеги женьшеня активно используются в разных направлениях медицины, из-за чего он пользуется большим спросом.