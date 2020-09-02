В Петербурге задержали выходца из Закавказья, подозреваемого в телефонном мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Ранее судимый выходец из Закавказья, подозреваемый в попытке хищения средств у транспортной компании с помощью телефонного звонка, задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудники ГУ МВД задержали 37-летнего выходца из Закавказья, подозреваемого в дистанционном мошенничестве. В ноябре 2019 года данный гражданин уже был осужден на 8 месяцев лишения свободы условно за покушение на мошенничество, однако свою противоправную деятельность не завершил", - говорится в сообщении.

Было установлено, что 13 августа он позвонил в транспортную компанию, представился первым заместителем генерального директора этого предприятия и попросил руководителя подразделения исполнить свою "личную просьбу" - перезвонить его близкому знакомому и оказать всю посильную помощь. Работник исполнил поручение. Впоследствии выяснилось, что сам злоумышленник и исполнил роль этого знакомого. Имитируя голос человека, подавленного горем, подозреваемый сообщил, что ему для лечения дочери, а именно пересадки костного мозга, не хватает 60 тыс. рублей, которые он попросил перевести на расчетный счет банковской карты. Работник заподозрил неладное и обратился в правоохранительные органы.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). По версии полиции, указанный гражданин причастен к хищению денежных средств посредством телефонных звонков от имени высокопоставленных работников различных ведомств и служб летом текущего года", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что у подозреваемого были проведены обыски, в ходе которых изъято 11 банковских карт, 20 сим-карт, пять мобильных телефонов, а также записи с информацией о различных гражданах, включая потерпевшего по делу. Сейчас устанавливаются каналы получения информации, возможные соучастники. Подозреваемый заключен под стражу.