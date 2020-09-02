Адвокат заявил, что родственники Сафронова предложили 7 млн рублей залога

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Защита обжалует продление до 7 декабря срока содержания под стражей обвиняемому в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Об этом в среду ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

"Лефортовский суд удовлетворил ходатайство о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей. Защита не согласна с этим решением, мы считаем его незаконным и будем обжаловать в Мосгорсуде", - сказал Павлов.

Защитник рассказал, что суд при вынесении решения проигнорировал более 110 поручительств за Сафронова. Также защита предложила за Сафронова залог в 7 млн рублей, собранных его родственниками.

"Суд не учел наши доводы и принял решение в пользу ФСБ, которая по-прежнему не представила конкретных обвинений в отношении Сафронова, как и секретных документов о причастности нашего подзащитного к государственной измене", - сказал Павлов.

Защитник также сообщил, что Сафронов даст показания следствию сразу после того, как оно конкретизирует предъявленное ему обвинение.

"Мой подзащитный даст показания следователю сразу, как только тот конкретизирует обвинение, разъяснив то, что написано в постановлении о предъявлении обвинения. Следователь пока отказывается это делать", - сказал Павлов.

Адвокат рассказал, что Сафронов в настоящее время в СИЗО амбулаторно проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

"В материалах дела сейчас восемь томов, их содержание и объем доказательств, находящийся в распоряжении следствия, защите не известен", - сказал адвокат.

Комментарии для прессы

Павлов сообщил, что следствие ограничило всех адвокатов Сафронова в даче комментариев по делу.

"Я был последним защитником, у которого ФСБ не отобрала подписку о неразглашении материалов дела. Но вчера следователь подловил меня на действиях по другому делу и в присутствии понятых составил в моем отношении этот документ", - сказал Павлов.

Ранее следствие отобрало подписки о неразглашении с других защитников Сафронова, обратившись после этого в адвокатскую палату с заявлением о принятии в отношении них дисциплинарных мер за комментарии для прессы.

"В настоящее время эти заявления еще не рассмотрены, но меры могут быть суровыми - вплоть до лишения статуса", - пояснил Павлов.

Дело Сафронова

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно, докладывали ли главе государства о конкретных доказательствах вины обвиняемого в госизмене журналиста, так как дело засекречено. "Я не могу вам точно сказать, получалась ли эта информация, потому что эта информация в силу особого характера этого дела засекречена", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, насколько сам президент интересовался деталями дела Сафронова у ФСБ, Песков заявил, что несмотря на то, что речь идет о журналисте, нельзя забывать, что "это не единственное дело по подозрению в госизмене, которое рассматривается в различных судебных инстанциях РФ, по которым ведется следствие". Тем не менее, он заявил, что Кремль рассчитывает на подробное разбирательство по делу.