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Дело Ивана Сафронова

Кремль рассчитывает на детальное разбирательство по делу Сафронова

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на детальное разбирательство по делу обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в соответствии с законом РФ.

"Мы рассчитываем на абсолютное детальное разбирательство в соответствии с законом РФ", - сказал Песков журналистам в среду.

Песков сообщил, что ему не известно, докладывались ли главе государства о конкретных доказательствах вины обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, так как дело засекречено.

"Я не могу вам точно сказать, получалась ли эта информация, потому что эта информация в силу особого характера этого дела засекречена", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДело Ивана Сафронова
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