Полиция в Петербурге задержала семерых мошенников, воровавших деньги с банковских карт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга раскрыла мошенническую схему хищения средств с банковских карт. Задержано семь участников банды, которые списывали деньги с карт под видом сотрудников банка, сообщили в пресс-службе МВД про региону в среду.

"Ущерб оценивается в миллионы рублей, которые переводились в биткойны", - говорится в сообщении. На сегодняшний день установлено 10 участников банды. Задержания проводились в Ялте, Калининграде, Улан-Удэ, Хабаровске и Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Как пояснили в пресс-службе, схема заключалась в том, что операторы звонили гражданам под видом сотрудников банков с подменных номеров, вынуждали людей переводить денежные средства, которые направлялись на карты, оформленные на подставных лиц в различных регионах России. Полученные деньги обналичивались в банкоматах Улан-Удэ и Санкт-Петербурга. Затем эти средства вносились на расчетные счета преступников в Санкт-Петербурге и направлялись на криптообменные биржи для покупки биткойнов, которые переводились операторам в соседнем государстве.

В пресс-службе добавили, что выявлено как минимум 15 потерпевших, которые перечислили аферистам более 2 млн рублей. Средний возраст потерпевших составил 30 лет. Кроме того, полицейские выяснили, что для придания противоправной деятельности легального вида мошенники организовали обменный пункт, предлагающий услуги по переводу денег в криптовалюту и обратно.

"Функционирование обменного пункта осуществлялось посредством сайта. Для транзакций денежных средств злоумышленники использовали офис в бизнес-центре на набережной реки Мойки в Петербурге. Установлены организаторы и координаторы этого подпольного офиса, а также операторы, которые работали посменно", - отмечается в сообщении.