Правозащитник Маяков обратился в СК с жалобой на ложные заявления следователя по его делу

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя "Комитета за гражданские права" Андрей Маяков, обвиняемый в мошенничестве, обратился в Следственный комитет РФ с жалобой на то, что следователь огласил на суде ложные сведения о состоянии его здоровья, сообщил ТАСС адвокат Маякова Федор Аксененко.

"О предоставлении ложных сведений мне стало известно в Мосгорсуде на апелляционном рассмотрении жалобы на последнее продление стражи Маякову, которое было в июле. Следователь сообщил Бабушкинскому суду о том, что мой подзащитный не имеет заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей. А на самом деле он не обращался даже в СИЗО, где Маяков содержится, с этим вопросом. Сам Маяков написал заявление о преступлении по данному факту 13.08.2020, а я сегодня отвез его в СК", - сказал адвокат.

На предыдущих заседаниях о продлении ареста Маякову в суде неоднократно оглашались данные о его состоянии здоровья, в том числе о том, что обвиняемый страдает диабетом, проблемами с сердцем, у него отсутствуют несколько позвонков.

Маякову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, днем 22 октября Маяков получил от осужденного к длительному сроку лишения свободы в качестве первого транша 200 тыс. рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения. Предполагалось, что всего правозащитник должен получить 2,5 млн рублей за содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности приговора, однако не имел такой возможности. После получения денег он был задержан. Также следствие установило, что обвиняемый был судим за аналогичные эпизоды преступлений. Сам Маяков вину не признает.

В рамках расследования следователи провели обыски по месту жительства обвиняемого, а также в офисе правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права", где были изъяты предметы, имеющие значение для дела. По словам председателя организации, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрея Бабушкина, до появления сотрудников правоохранительных органов в офис пришел некий мужчина, который хотел дать Маякову деньги, однако он их не взял и предложил оформить как пожертвование. Бабушкин считает случившееся провокацией.